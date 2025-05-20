Kozan Anadolu Lisesi'nde Müzik Sınıfı Açıldı
Kozan Anadolu Lisesi'nin 64. yıl dönümünde, yeni müzik sınıfının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene kaymakam, belediye başkanı ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.
Kozan Anadolu Lisesi'nde oluşturulan müzik sınıfı törenle açıldı.
Lisenin kuruluşunun 64. yıl dönümü kapsamında oluşturulan sınıf için açılış töreni düzenlendi.
Törene, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile bazı kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Sınıfın açılmasının ardından öğrenciler müzik dinletisi sundu.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel