Köyün yakınlarına kadar inen boz ayıya çoban köpekleri geçit vermedi

ERZİNCAN - Erzincan'ın merkez ilçesine bağlı Tatlısu köyünün yakınlarına kadar inen boz ayıya çoban köpekleri geçit vermedi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, Erzincan'ın merkez ilçesine bağlı Tatlısu köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre vatandaşların piknik yaptığı alana bir anda boz ayı geldi. Boz ayıyı gören vatandaşlar bir an için ne yapacaklarını bilmezken yardımlarına 3 tane çoban köpeği yetişti. Ayıya doğru saldıran çoban köpekleri, ayıyı geri püskürtmeyi başardılar. Vatandaşlar apar topar bölgeden uzaklaşırken o anları bir kişi cep telefonu kamerasında kayıt altına aldı. Son zamanlarda yiyecek bulmak için dağların eteklerine kadar inen ayılar çevre halkını korkutuyor. Bölge halkını uyaran yetkililer özellikle dağlık ve ormanlık alanlarda ayı saldırısına karşı dikkatli olunmasını istediler.