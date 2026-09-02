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Edirne'de PPR Hastalığı İzleme Çalışmaları Sürüyor

Edirne'de PPR Hastalığı İzleme Çalışmaları Sürüyor
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Edirne'de koyun ve keçi vebası (PPR) hastalığının izlenmesi için teknik ekipler, küçükbaş hayvancılık işletmelerinde klinik muayene ve numune alımı yaparak hastalığın erken tespiti ve hayvan sağlığının korunması için titizlikle çalışıyor.

Edirne'de koyun ve keçi vebası (PPR) hastalığının izlenmesine yönelik saha çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük teknik personeli ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince belirlenen küçükbaş hayvancılık işletmeleri ziyaret ediliyor.

Çalışmalar kapsamında koyun ve keçilerin klinik muayene ve kontrolleri gerçekleştirilerek, survey programı doğrultusunda gerekli numuneler alınıyor.

Hayvan hastalıklarının etkin şekilde takip edilmesi, erken tespit edilmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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