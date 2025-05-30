Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazada, 3 koyun da telef oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

H.A. (77) idaresindeki 58 FA 216 plakalı otomobil, Osmanpınarı köyü yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya devrilen araçta sürücüyle otomobilde bulunan D.A. (70) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazada 3 koyun telef oldu.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan adam hayatını kaybetti

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Diyarbakır Havalimanı yeniden uçuşa açıldı

Diyarbakır Havalimanı yeniden uçuşa açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.