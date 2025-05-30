Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazada, 3 koyun da telef oldu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.A. (77) idaresindeki 58 FA 216 plakalı otomobil, Osmanpınarı köyü yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tarlaya devrilen araçta sürücüyle otomobilde bulunan D.A. (70) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazada 3 koyun telef oldu.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel