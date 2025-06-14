Koyun Sürüleri Nemrut Dağı'na Yolculuğa Çıkıyor

Sürülerin geleneksel tozlu yolculuğu başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yayla göçü bu yıl da başladı. Yöre halkı tarafından 'tozlu yolculuk' olarak adlandırılan bu süreçte, binlerce koyun Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara doğru yola çıkıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte köylüler, sabah saatlerinde köye indirilen koyunları sağım ve sulamanın ardından yeniden yaylaya sürüyor. Yaklaşık 15 kilometrelik tozlu güzergahta ilerleyen sürüler, gün batımıyla birlikte yaylalara ulaşıyor. Yörede uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, hem ekonomik hem de kültürel açıdan önem taşıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, yaz aylarında süt ve peynir üretimini sürdürüyor. Yayla yolculuğu esnasında oluşan toz bulutları ve doğa manzarası ise her yıl çok sayıda fotoğrafçının ilgisini çekiyor. Köy halkı, bu göçün sadece bir yaşam şekli değil, aynı zamanda geçmişten günümüze taşınan bir miras olduğunu ifade ediyor.