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Koyulhisar'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Koyulhisar'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel olaylarına sebep oldu. Belediyeden yapılan açıklamada, çeşitli bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkisi ile bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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