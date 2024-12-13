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Koyulhisar'da Polis Memuruna Darp Girişimi: Zanlı Tutuklandı

Koyulhisar'da Polis Memuruna Darp Girişimi: Zanlı Tutuklandı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis memuruna saldırmaya çalışan G.Ü. tutuklandı. Yapılan açıklamalara göre, zanlı kavga sırasında yaralanınca polis ekipleri olay yerine gitti ve burada yaşanan taşkınlık sonrası gözaltına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis memurunu darbetmek isteyen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Kavga sırasında cama yumruk atarak yaralandığı belirtilen G.Ü, taşkınlık yaparak görevli polis memuruna darp girişiminde bulundu.

Gözaltına alınan G.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, "Görevi yaptırmamak için direnme ve görevli memura darp" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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