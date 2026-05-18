Kaza sonrası çaya düştüğü değerlendirilen Esma Nur'u arama çalışmaları 2'nci gününde

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Çayı'nda arama çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin takla attığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu (18) için arama kurtarma çalışması 2'nci günde de devam ediyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Aşağıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı. İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu ise kayboldu. Hacıosmanoğlu'nun kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda çalışmalarını 2'nci günde de sürdürüyor.

