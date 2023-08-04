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Köye inen karaca böyle görüntülendi

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Köye inen karaca böyle görüntülendi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Özbağı köyüne inen Karaca, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Köye inen karaca böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Özbağı köyüne inen Karaca, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ormanda yiyecek sıkıntısı çeken Karaca, aç kalınca Özbağı köyüne indi. Yolda yürüyen Karaca, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karaca kısa süre sonra bölgeden koşarak uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Güncel

Zonguldak Devrek Özbağı Güncel Haberler

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