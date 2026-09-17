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Köydeki yangında 2 ev, ahır ve samanlık yandı

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Köydeki yangında 2 ev, ahır ve samanlık yandı
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KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesine bağlı Çiftlik köyünde çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çiftlik köyünde çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Domaniç ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki Selman Önder, Yakup Önder ve Ramazan Önder'e kardeşlere ait ev ve ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler binaların ahşap olması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ahırdaki hayvanlar, köylülerin yoğun çabasıyla son anda dışarı çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar köylüler su kovaları, hortumlar ve su tankerleriyle alevlerin önünü kesmek için seferber oldu. Ekiplerin ve köylülerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlıklar yandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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