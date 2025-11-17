Köyde Tarım Hayatı: Genç Kadın Ayşe Özkara'nın Başarısı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan, üniversitede bahçe tarımı eğitimi alan 23 yaşındaki Ayşe Özkara, çiftçilik yapan babasına tarla ve hayvancılık işlerinde yardım ediyor.

Eşmekaya beldesinde yaşayan Özkara, küçüklüğünden bu yana babasıyla tarlada ekim dikim işlerine gitti, hayvanlarla iç içe büyüdü.

Aksaray Üniversitesinde iki yıllık bahçe tarımı bölümünü bitiren Özkara, işlere yetişemeyen babasına destek olmaya karar verdi.

Özkara, gün doğmadan uyanıp hayvanlarla ilgileniyor, direksiyonuna geçtiği traktörle gittiği tarlada ekim dikim gibi işleri yapıyor.

Kentte çalışma imkanı varken babasının işini devam ettirmek isteyen Özkara, gelecekte tarımsal faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor.

Tesis kurup istihdam oluşturmak istiyor

Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümünde eğitim hayatını sürdüren Özkara, AA muhabirine, ailesiyle ve köyüyle hiç bağını koparmadığını söyledi.

Babasına yardım etmek için kente uzak üniversitelerde okumak istemediğini, ailesinin işleriyle ilgilenmenin kendisine güç verdiğini vurgulayan Özkara, şunları kaydetti:

"Köy hayatı farklı, günü gününe uymuyor. Traktöre bindiğimde kendimi güçlü hissediyorum. Ekim, dikim, tarla işlerini yaptığımda 'Ben de yapabiliyorum.' diyorum. Daha çok erkeklerin yaptığı işleri yapıyor olmam bana ayrı bir güç veriyor. Toprağa dokununca huzur buluyorum. Tohumu toprakla buluşturup filizlendiğini görmek ve hasat zamanı, yaşadığım en büyük mutluluk. Kadının değdiği her yerde bereket vardır. İlerleyen dönemde tarım alanında bir tesis kurmayı düşünüyorum ve istihdam oluşturmak gibi bir hedefim var."

"Ayşe benim elim kolum oldu, her işe koşturdu"

Baba İlyas Özkara (58) ise kızının tarım ve hayvancılıkla uğraşmasının kendisini çok rahatlattığını dile getirdi.

Herkesin şehre taşınmaması gerektiğini, tarımsal üretimin sürdürülmesinin önemli olduğunu anlatan Özkara, "Çocukluğumdan bu yana tarım ve hayvancılıkla uğraştım. Herkes köy hayatını bırakmasın, üretime devam etsin. En küçük kızım Ayşe işlerin başına geçti. Ayşe köye gelerek benim elim kolum oldu, her işe koşturdu. Diğer kadınlara da örnek oldu. Her zaman yanında oldum ve olmaya devam edeceğim. Kızımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.