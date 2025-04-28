Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu: Kirlilik Şikayetleri Gerçek Değil

Muğla'da sakin şehir ünvanlı Köyceğiz'deki gölün kıyısında polen yoğunluğu oluştu.

Bölge sakinlerinin kirlilik yaşandığı yönündeki şikayetleri üzerine Köyceğiz Kaymakamlığınca görevlendirilen İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölün çeşitli noktalarında inceleme yaparak su numunesi aldı.

Köyceğiz Gölü'nün yüzeyinde oluşan görüntünün polen ve su kenarında bulunan sazlık parçalarından kaynaklandığı değerlendirildi.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Köyceğiz Gölü ve çevresinde inceleme yaptıklarını, herhangi bir kirliliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Bu durumun bölgede her yıl yaşandığını ve göl üzerinde böyle bir tabakanın oluştuğunu belirten Yalılı, "Bazı vatandaşlar, olayı müsilaj olarak değerlendiriyor ama bunun müsilajla alakası yok. Mayıs ve haziran aylarında ciddi derecede polen gölün üzerine sapsarı çöker. Bunu bilmeyenler de farklı şekilde yorumlar. Bu, tamamen kirlilik arz etmeyen bir şeydir." dedi.

Yalılı, kooperatif ekiplerinin Köyceğiz kordonundaki birkaç noktada biriken çöpleri temizleyeceğini dile getirdi.