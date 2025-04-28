Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası atama müjdesi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Baba ve kızlarının can verdiği heyelan faciasında 2 kişi için karar

Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu: Kirlilik Şikayetleri Gerçek Değil

Köyceğiz Gölü'nde Polen Yoğunluğu: Kirlilik Şikayetleri Gerçek Değil
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki gölde polen yoğunluğu nedeniyle bölge sakinleri kirlilik şikayetinde bulundu. Yapılan incelemelerde bu durumun mevsimsel bir olay olduğu ve kirlilikle ilgisi olmadığı belirtildi.

Muğla'da sakin şehir ünvanlı Köyceğiz'deki gölün kıyısında polen yoğunluğu oluştu.

Bölge sakinlerinin kirlilik yaşandığı yönündeki şikayetleri üzerine Köyceğiz Kaymakamlığınca görevlendirilen İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölün çeşitli noktalarında inceleme yaparak su numunesi aldı.

Köyceğiz Gölü'nün yüzeyinde oluşan görüntünün polen ve su kenarında bulunan sazlık parçalarından kaynaklandığı değerlendirildi.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Köyceğiz Gölü ve çevresinde inceleme yaptıklarını, herhangi bir kirliliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Bu durumun bölgede her yıl yaşandığını ve göl üzerinde böyle bir tabakanın oluştuğunu belirten Yalılı, "Bazı vatandaşlar, olayı müsilaj olarak değerlendiriyor ama bunun müsilajla alakası yok. Mayıs ve haziran aylarında ciddi derecede polen gölün üzerine sapsarı çöker. Bunu bilmeyenler de farklı şekilde yorumlar. Bu, tamamen kirlilik arz etmeyen bir şeydir." dedi.

Yalılı, kooperatif ekiplerinin Köyceğiz kordonundaki birkaç noktada biriken çöpleri temizleyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.