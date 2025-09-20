Haberler

Köyceğiz'deki Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Köyceğiz'deki Orman Yangını Dronla Görüntülendi
Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Görüntülerde geniş alanların küle döndüğü ve dumanların yükseldiği görüldü.

YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, yanan alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, geniş bir alanın küle döndüğü, bazı bölgelerden ise dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.

Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
