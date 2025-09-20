Köyceğiz'deki Orman Yangını Dronla Görüntülendi

YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, yanan alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, geniş bir alanın küle döndüğü, bazı bölgelerden ise dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.

Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA,