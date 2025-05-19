Köyceğiz'de Çocuk Sahipsiz Köpeklerin Saldısına Uğradı

Köyceğiz'de Çocuk Sahipsiz Köpeklerin Saldısına Uğradı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde parkta oynayan 11 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Çocuğun yoğun bakıma alındığı belirtilirken, olayla ilgili belediye hakkında soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde parkta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Köyceğiz Belediyesi sınırları içindeki Yeni Mahalle soğuk hava deposu yanında bulunan parkta oynayan Salih P. (11), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sağ bacağından yaralanan Salih P'nin bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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