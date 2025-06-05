Köy Sakinleri Mezarlıkta Bayram Dua'sında Buluştu

Köy Sakinleri Mezarlıkta Bayram Dua'sında Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Değirmendere Köyü'nde bayram arefesi nedeniyle köy sakinleri mezarlıkta bir araya gelerek dua etti ve kabir ziyaretinde bulundu. Programda Kur'an-ı Kerim okunurken, gençler ve çocuklar katılımcılara lokum ve kolonya ikram etti.

Köy sakinleri mezarlıkta buluşup dua etti

MERSİN - Mersin'de bir köyde bayram arefesi nedeniyle mezarlıkta buluşan vatandaşlar, dua edip kabir ziyareti yaptı.

Merkez Toroslar ilçesinde bağlı Değirmendere Köyü'nde Kurban Bayramı öncesi, mezarlık ziyareti programı düzenlendi. Muhtar Harun Karagöz öncülüğünde yapılan programda yöre sakinleri köy mezarlığında bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua etti. Gençler lokum, çocuklarda kolonya ikram etti.

Geleneksel hale getirdikleri arefe günü mezarlık ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirten muhtar Harun Karagöz, mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okuyup, dua edilmesinin ardından bireysel kabir ziyaretleri yapıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - Güncel
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.