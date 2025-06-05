Köy Sakinleri Mezarlıkta Bayram Dua'sında Buluştu

Köy sakinleri mezarlıkta buluşup dua etti

MERSİN - Mersin'de bir köyde bayram arefesi nedeniyle mezarlıkta buluşan vatandaşlar, dua edip kabir ziyareti yaptı.

Merkez Toroslar ilçesinde bağlı Değirmendere Köyü'nde Kurban Bayramı öncesi, mezarlık ziyareti programı düzenlendi. Muhtar Harun Karagöz öncülüğünde yapılan programda yöre sakinleri köy mezarlığında bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua etti. Gençler lokum, çocuklarda kolonya ikram etti.

Geleneksel hale getirdikleri arefe günü mezarlık ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirten muhtar Harun Karagöz, mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okuyup, dua edilmesinin ardından bireysel kabir ziyaretleri yapıldığını söyledi.