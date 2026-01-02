Haberler

Kar nedeniyle kapanan yolu açılan köy sakini ekibi oynayarak karşıladı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekip, köy sakininin kar üzerinde oynayarak kendilerini karşılamasıyla karşılaştı.

İlçeye bağlı Yaşarlı köyünün yolu, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttüğü çalışmayla köyün kapanan yolunu ulaşıma açtı.

Kar bıçaklı kamyonun geldiğini gören köy sakinlerinden Ahmet Mıh, ekibi kar üzerinde oynayarak karşıladı.

Köye girişinde bir kişinin oynadığını gören kamyon sürücüsü Enes Rençber, korna çalarak karşılık verdi.

Rençber, yoğun şekilde karla mücadele yaptıklarını belirterek, "Yazın tozda sıcakta, yangında, kış aylarında karda buzda Özel İdare ekipleri olarak vatandaşlarımızı mağdur bırakmamaya çalışıyoruz. Zaman zaman köylülerin hoş sürprizleri ile karşılaşıyoruz. Onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
