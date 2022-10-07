Kovanlarına vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu; okul tatil edildi Güncel Haberler BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Ortaokulu'nda ağaçtaki yaban arılarının kovanına sopayla vuran öğrencileri arılar soktu. BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Ortaokulu'nda ağaçtaki yaban arılarının kovanına sopayla vuran öğrencileri arılar soktu. 15 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eğitime 1 gün ara verilen okulda ilaçlama yapıldı. Olay, saat 09.30 sıralarında, Ertuğrulgazi Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopayla vurdu. Kovandan çıkan yaban arıları öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokmasıyla rahatsızlandı. Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hastanesi İnegöl Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kovanlarına vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu; okul tatil edildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.