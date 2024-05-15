Kovada Gölü milli parkına 5 alageyik bırakıldı

Alageyiklerden birine GPS-GSM vericili tasma takılarak takibe alındı

ISPARTA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kovada Gölü Milli Parkına 3 erkek, 2 dişi olmak üzere 5 alageyik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Isparta'da da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Isparta'da Kovada Gölü Milli Parkına getirilen ala geyikler doğaya salınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Alageyiklerimiz yeniden eski yaşam alanlarında çok mutlu" notuyla paylaştığı görüntülerde GPS-GSM vericili tasma takılarak takibe alınan alageyiklerin yeniden doğaya bırakıldığı anlar yer aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Antalya Şube Müdürlüğümüze bağlı Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Yerinden, Kaş Duman Dağı Alageyik Yerleştirme Sahası ve Isparta Kovada Gölü Milli Parkımıza alageyik nakilleri yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 10 adet erkek alageyik Kaş Duman Dağı Alageyik Yerleştirme Sahası'na yerleştirildi ve buradaki alageyiklerden birine GPS-GSM vericili tasma takılarak takibe alındı. Isparta'daki Kovada Gölü Milli Parkı'na ise 3 erkek, 2 dişi olmak üzere toplam 5 alageyik nakledildi. Alageyiklerin nakil edildiği bu alanlar geçmiş yıllarda alageyiklerin yaşadıkları alanlar olması sebebiyle tercih ediliyor. Yapılan nakil çalışmaları ile de alageyikler eski yaşam alanlarına yeniden dönmüş oluyor" ifadelerine yer verildi.