Kosta Rika'da halk, devlet başkanı seçimi için sandık başında

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, 4 yıl boyunca yönetecek devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti. 3,7 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde, iktidardaki Egemen Halk Partisi'nin adayı Laura Fernandez öne çıkarken, muhalefet ikinci tura odaklanıyor.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Nüfusu 5 milyonu aşan Kosta Rika'da 3,7 milyon seçmen, ülke genelinde kurulan 7 bin 154 merkezde yerel saatle 06.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Halk, yerel saatle 18.00'e kadar sürecek olan oy verme işleminde yeni devlet başkanını belirlemenin yanı sıra, Yasama Meclisi'ndeki 57 sandalye için de tercihte bulunacak.

İktidardaki Egemen Halk Partisinin adayı Laura Fernandez, anketlerde seçimin favorisi olarak öne çıkarken, muhalefet ise seçim sonucunu ikinci tura taşımayı hedefliyor.

Kosta Rika seçim sistemine göre, kazananın 1. turda belli olması için adaylardan birinin geçerli oyların en az yüzde 40'ını alması gerekiyor.

Seçime katılan 9 aday, kampanya sürecinde ağırlıklı olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, tırmanan güvenlik sorunları ve hayat pahalılığı gibi kritik başlıklar üzerinde durdu.

