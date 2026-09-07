Kosovalı askerlerin Gazze'ye konuşlandırılmasına yönelik anlaşma imzalandı

Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) bölgeye gönderilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

FSK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını üstlenen ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ve beraberindeki heyet, Kosova'ya resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Gazze Barış Kurulu temsilcisinin huzurunda, FSK'nin bu misyona katılımına ilişkin anlaşma imzalandı.

Tümgeneral Jeffers, imza töreninde yaptığı açıklamada, Kosova'nın bu uluslararası misyona katkı sunma yönündeki kararını ve hazırlığını takdir ederek, FSK'nin barış, güvenlik ve istikrar çabalarına katkısının önemini vurguladı.

Jeffers, ayrıca Kosova yönetimine ve gösterdiği bağlılığa teşekkür ederek, Kosova kurumlarının bu misyonu destekleme konusundaki angajmanını ve liderliğini takdir etti.

FSK Komutanı Bashkim Jashari de FSK'nin uluslararası güvenlik misyonlarına katılımının Kosova'nın dünya genelinde barış ve güvenliğin teşvik edilmesine somut katkı sunma vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Kosova'da ve sınır ötesinde kriz yönetimi operasyonlarını yürütmesi, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Uluslararası İstikrar Gücü, ABD'nin barış planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak.

Kaynak: AA