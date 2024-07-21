Kosova Uluslararası Maarif Okulu Öğrencisi Dünya Birincisi Oldu

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencisi Ela Naz Yılmaz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda bilim kategorisinde dünya birincisi oldu.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Lahey'de düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finalinde Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin 19 madalya kazandığı belirtildi.

Açıklamada, bilim kategorisinde dünya birincisi olan Ela Naz Yılmaz'ın başarısının, öğrencilerin özveri ve çalışkanlıklarının göstergesi olduğu vurgulandı.

Türkiye Maarif Vakfı Kosova Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerinin uluslararası arenada elde ettiği bu büyük başarıdan son derece gururlandığını ifade etti.

Bu başarının, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini ve özverili çalışmalarını ortaya koyduğunu belirten Aslan, "Öğrencilerimizin toplamda 19 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atması, sadece okulumuz için değil, Kosova için de büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, öğrencilerimizin gelecekte de bilim ve teknolojide lider bireyler olarak yetişeceğinin bir göstergesidir." dedi.

Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın büyük finali, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında 117 ülkeden yaklaşık 600 öğrencinin katılımıyla Lahey'de gerçekleştirildi.

Eğitim faaliyetlerine 2017'de başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde 750'den fazla öğrenci eğitim görüyor.