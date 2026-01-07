Haberler

Kosova, Roketsan'dan Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi teslim aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türk yapımı OMTAS'nın ordunun envanterine katıldığını duyurdu. Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, OMTAS'nın modern tanksavar füze sistemi olarak tedarik edildiğini açıkladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ordu envanterine Roketsan'ın Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemini (OMTAS) dahil ettiklerini bildirdi.

Başbakan Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha güçlü, daha güvenli: Türk yapımı OMTAS ordumuzun envanterinde." ifadelerini kullandı.

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aralık 2023'te Türk savunma sanayii üreticilerinden Roketsan ile imzalanan sözleşme kapsamında tedarik edilen OMTAS sevkiyatını teslim aldıklarını belirtti.

OMTAS hakkında bilgi veren Maqedonci, "Reaktif korumaya sahip tanklar da dahil olmak üzere modern zırhlı araçları ve askeri tahkimatları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen, orta menzilli modern bir tanksavar füze sistemidir." ifadelerine yer verdi.

Maqedonci, şunları kaydetti:

"Ordumuz için tanksavar füze sistemlerinin çeşitliliğinin ve miktarının artırılması, farklı menzil mesafeleri, arazi koşulları ve tehdit senaryolarının kapsanmasını amaçlamakta, operasyonel esnekliğin artırılmasını hedeflemektedir."

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
