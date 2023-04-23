- Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, olağanüstü yerel seçimlerde sandık başında

MİTROVİÇA - Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça kentinde düzenlenen olağanüstü yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yaşadığı Mitroviça kentindeki Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan belediyelerinde olağanüstü yerel seçimler düzenleniyor. Geçtiğimiz 18 Aralık'ta yapılması planlanan ancak kuzeyde yaşanan gerginlikler nedeniyle 23 Nisan 2023'e ertelenen seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ), olağanüstü yerel seçimler için oy kullanma merkezi sayısını 44'ten 19'a düşürmesinin ardından bu merkezlerden 13'ünde oy kullanmak için konteynerler kuruldu. Yaklaşık 44 bin 95 seçmenin bulunduğu bölgedeki oy verme işlemi 19.00'da sona erecek.

Plaka krizi

Kosova ve Sırbistan arasındaki yıllardır yaşanan kriz Kosova hükümetinin yerel Sırplara kimlik, ehliyet ve plaka zorunluluğu getirmesi ile tırmanırken, bu kararın protesto edilmesi sırasında Sırp bir polisin gözaltına alınması çatışmaların fitilini ateşlemişti. Kosova yönetimi, Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarına yönelik uygulamalarına karşılık olarak mütekabiliyet esasları çerçevesinde Sırbistan plakalı araçların trafiğe çıkışını yasaklama kararı almış ve 1 Kasım tarihi itibarıyla bu araçların sürücülerini ikaz etmeye başlamıştı. Kosova, tartışmalı plaka sahiplerinin 21 Kasım'dan itibaren 21 Ocak 2023'e kadar 150 euro para cezasına çarptırılacağını, 21 Ocak-21 Nisan 2023 tarihleri arasında test plakalarının verileceğini, plakaları değişmeyen araçların 21 Nisan 2023'den itibaren trafiğe çıkışının tamamen yasaklanacağını açıklamıştı. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren ve silah sesleri yükselmiş, Sırplar bazı yollara barikatlar kurmuştu.