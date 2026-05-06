Haberler

Kosovalı öğrencilerden Trakya Üniversitesine akademik ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova'da bulunan University for Business and Technology (UBT) Gıda Bilimleri ve Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri, Trakya Üniversitesine akademik bir ziyaret gerçekleştirerek, eğitim-öğretim faaliyetleri ve laboratuvar altyapısı hakkında bilgi aldı. İki üniversite arasındaki olası iş birliği alanları da görüşüldü.

Kosova'da bulunan University for Business and Technology (UBT) Gıda Bilimleri ve Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri, Trakya Üniversitesine akademik ziyaret gerçekleştirdi.

Dekan Prof. Dr. Fidan Feka, Prof. Dr. Gani Kastratı ve Doç. Dr. Cengiz Çesko eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Arda Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde incelemelerde bulundu.

Program kapsamında öğrencilere eğitim-öğretim faaliyetleri, uygulama alanları ve laboratuvar altyapısı hakkında bilgi verildi.

Ziyarette ayrıca iki üniversite arasında geliştirilebilecek olası iş birliği alanları da ele alındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, uluslararası akademik etkileşimin önemine değinerek, bu tür ziyaretlerin bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirdiğini ifade etti.

Programa Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ünal Geçgel, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile akademisyenler de katıldı. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Lokman Polat
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

Galatasaray-Antalyaspor maçı için çok iddialı bir tahminde bulundu
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti