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Kosova'da tüp patlaması sonucu yaralanan kız çocuğunun tedavisi Türkiye'de ücretsiz devam edecek

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Kosova Sağlık Bakanlığı, Mitroviça şehrinde meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğunun tedavisine ücretsiz Türkiye'de devam edileceğini duyurdu. Kosova Üniversitesi Klinik Merkezinde tedavi gören çocuğun sağlık durumu kötü olduğu için İstanbul'a ambulans uçakla nakledildi.

Kosova Sağlık Bakanlığı, Mitroviça şehrinde meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğunun tedavisine ücretsiz Türkiye'de devam edileceğini duyurdu.

Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmayla, tüp patlaması kazası sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan 13 yaşındaki hastanın tedavisi ücretsiz sağlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 10 günü aşkın süredir Kosova Üniversitesi Klinik Merkezinde (QKUK) tedavi gören kız çocuğunun sağlık durumunun kötü olması nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiği ve gerekli tedaviye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kosova'nın Mitroviça şehrindeki bir evde 13 Ocak'ta meydana gelen tüp patlamasında 14 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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