Kosova'da Batı Nil virüsü tanısı konulan hasta hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kosova Üniversite Klinik Merkezi (QKUK) Enfeksiyon Kliniği, Batı Nil virüsü tanısı konulan bir hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

QKUK Enfeksiyon Kliniğinden yapılan yazılı açıklamada, 66 yaşındaki hastanın 10 Eylül'de meningoensefalit teşhisiyle kliniğe yatırıldığı kaydedildi.

Hastanın hastaneye yatırılmadan önce 5 gün boyunca ayakta tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, gerekli laboratuvar incelemeleri kapsamında Batı Nil virüsü için yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hastanın sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve 15 Eylül'de hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

İlk olarak Afrika'da tespit edilen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

Kaynak: AA