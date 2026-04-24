Kosova'da Banjska saldırısıyla ilgili davada iki Kosovalı Sırp'a müebbet hapis cezası

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla ilgili davada yargılanan Kosovalı Sırplar Vladimir Tolic ile Blagoje Spasojevic müebbet ve Dusan Maksimovic 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Temel Mahkemede görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklardan Kosovalı Sırplardan Maksimovic, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Tolic ve Spasojevic ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme salonunda tarafların avukatları, saldırı sırasında görev yapan Kosova polisleri ve sanık yakınları da hazır bulundu.

Kararı okuyan Hakim Ngadhnjim Arrni, sanıkların üçünün de suçlu bulunduğunu söyledi.

Banjska'daki silahlı grubun amacının Kosova'nın temel yapılarında istikrarsızlık yaratmak olduğunu belirten Arrni, "İyi organize edilmiş bir plan aracılığıyla Kosova topraklarının kuzey kısmını ayırmaya ve bu bölgeyi Sırbistan'a bağlamaya teşebbüs ettiler." dedi.

Arrni, sanıklardan Tolic ile Spasojevic'in müebbet, Maksimovic'in 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Kararın duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska saldırısının "Sırbistan devletinin desteğiyle" organize şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

Sveçla, Sırbistan'ın siyasi, mali ve lojistik rolü nedeniyle artık hesap vermesi gerektiğini belirterek "Bu standart, istisnasız şekilde kimliği tespit edilen 45 kişilik çok daha geniş bir ağın parçası olan her bir üye için de geçerli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Banjska saldırısı

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te yaşanan gerginlikler, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle zirveye ulaşmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisi ile 3 saldırganın ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından gerçekleştirildiğini doğrulamış, eylemleri üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kosovalı Sırplar Tolic, Spasojevic ve Maksimovic, 24 Eylül 2023'te Kosova polisince olay yerinde yakalanmıştı.

İnterpol, Aralık 2023'te Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

Olayla ilgili iddianamede, 45 şüphelinin, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyeleri Kosova'dan ayırıp doğrudan Sırbistan ile birleştirmeye çalıştıkları öne sürülüyor.