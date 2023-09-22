Kosova'da 1999'da şehit düşen Türk askeri anıldı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) kapsamındaki görevi sırasında 1999'da mayın ararken şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun ölümünün 24. yılında anma töreni düzenlendi.

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen törene, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, KFOR Misyonu Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Müsteşarı Şeyda Çimeli Aydın, Askeri Ataşesi Çağdaş Akif Kahraman ile KFOR kapsamında görev yapan çeşitli ülkelerden askerler katıldı.

Müsteşar Şeyda Çimeli Aydın, şehit Hüseyin Kutlu'nun anıtına çelenk bırakırken, katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

KFOR Misyonu Komutanı Ristuccia, törende yaptığı konuşmada, KFOR kapsamında bugüne kadar görev yapan Türk askerlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kıdemli Başçavuş Kutlu'nun, Dragaş bölgesindeki KFOR operasyonlarına destek vermek amacıyla fedakarlık yaparak bomba imha etmeye çalıştığını belirten Ristuccia, "Kıdemli Başçavuş Kutlu, pek çok asker gibi burada, Kosova'da barış ve güvenliğin sağlanması için kendisine verilen görevi yerine getiriyordu." ifadesini kullandı.

Müsteşar Aydın da KFOR'un, Kosova'da varlığının, bölgede barış ve güvenliğin korunması açısından hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "Astsubay Hüseyin Kutlu'nun cesur fedakarlığı her zaman KFOR'un çalışmalarına büyük bir katkı olarak değerlendirilecektir. NATO'nun önde gelen üyelerinden biri olarak Türkiye, Kosova'nın barış ve istikrarını destekleme konusundaki kararlılığını sürdürecektir." diye konuştu.

Tören, katılımcılara helva dağıtılmasıyla sona erdi.

Şehit Hüseyin Kutlu için Dragaş Belediyesinde bulunan anıtı önünde de anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ile davetliler katıldı.

Hüseyin Kutlu 24 yıl önce şehit oldu

Kosova'da 1999'da NATO'nun müdahalesinin ardından görev yapmaya başlayan Türk askeri, sorumlu olduğu bölgelerde güvenliği sağlamanın yanı sıra Sırp askerleri tarafından döşenmiş mayınları da temizliyordu.???????

Eskişehir'de 1963'te doğan Hüseyin Kutlu, 22 Eylül 1999'da Kosova'nın güneyindeki Dragaş bölgesinde "BLU-97" tipi bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu şehit olmuştu.