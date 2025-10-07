Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan'ı Seçimlere Müdahale Etmekle Suçladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'ı 12 Ekim'de ülkesinde yapılacak yerel seçimlere iş ve maddi yardım vaat ederek müdahale etmekle suçladı.

Başbakan Kurti, Kosova hükümetinin kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve diğer Sırp yetkililerin son eylemlerinin, ülkesinde 12 Ekim'de yapılacak yerel seçim sürecine müdahaleden başka bir şey olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

İş vaatleri, maddi destek, sosyal yardımlar üzerinden koşullandırma ve şantaj gibi yöntemlerle Sırbistan'ın Kosova'daki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını kaydeden Kurti, başka ülkelerin seçimlerine yapılan müdahalelerin, o ülkenin demokrasisi ve egemenliğine yönelik bir ihlal biçimini oluşturduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın Kosova'daki seçimlere müdahalesinin, Rusya'nın Avrupa'daki seçimlere müdahalelerinden daha ciddi olduğunu vurgulayan Kurti, Sırbistan'ın ülkesindeki seçimlerine müdahalesini kınama ve yaptırım uygulaması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, katıldığı bir TV programında, Sırbistan'ın Kosova'da bulunan sağlık kurumlarında ek 400 kişiye istihdam sağlayacaklarını bildirmişti.

Kosova makamları, son dönemde ülkede Sırbistan'a ait çeşitli kurumların ofislerini kapatmış olsa da özellikle Sırpların yoğun yaşadığı bölgelerde Sırbistan kurumları eğitim ve sağlık alanlarındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı hala "kendi toprağı" olarak görüyor.