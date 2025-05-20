Köşk'te Sulama Kanalına Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Eymen Rehhal, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay, çocuğun babası tarafından fark edilip arama başlatılmasıyla ortaya çıktı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serdaroğlu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu Ali Rehhal, 10 yaşındaki çocuğu Eymen Rehhal'ı göremeyince aramaya başladı.
Sulama kanalına düştüğü görülen çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel