Köşk'te Deve Trafiği Karıştırdı

Köşk'te Deve Trafiği Karıştırdı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir deve sahiplerinden kaçıp kara yoluna çıkarak sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde sahibinin elinden kurtulup kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Aydın-Denizli kara yolunun Köşk ilçesi girişinde meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulup kaçan deve, araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kara yoluna çıktı. Ters yönde ilerleyen deve, sürücüler için tehlike oluşturdu. Devenin sahibi ise motosikletle hayvanı takip ederek yolun dışına çıkarmaya çalıştı. Devenin yolda koştuğu anlar, sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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