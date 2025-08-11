Köşk'te Çıkan Yangında 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde, Kızılcayer Mahallesi'nde çıkan yangında 1 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer evlere sıçramasını önledi.

Kızılcayer Mahallesi'nde M.A.'ya ait evin mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 2 eve sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel
