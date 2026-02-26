Haberler

Adana'da koruyucu aileler ve evlatları iftar programında buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aileler ve evlatları için düzenlediği geleneksel iftar programında ailelerin önemini vurguladı. Vali Mustafa Yavuz, koruyucu aile sayısının arttığını belirterek, bu ailelerin toplumun vicdanı olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen iftarda koruyucu aileler ve evlatları bir araya geldi.

Müdürlük tarafından Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunun (DAİMFED) katkılarıyla bir otelde 18. Geleneksel İftar Programı düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, kentte koruyucu aile sayısında yükseliş olduğunu söyledi.

Koruyucu ailelerin toplumun vicdanı olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

" Adana'nın plakası 01 dolayısıyla Adana'ya yakışan birinci olmaktır. O açıdan sizlere İstanbul'u da geride bırakıp birinciliğe adım adım ilerlemek yakışır. 371 koruyucu ailemiz bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz olan 484 evladımıza kucak açtılar, yuvalarını açtılar, gönüllerini açtılar ve onları sımsıcak sarmaladılar. Onların hakkını ödeyemeyiz."

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de her gün gelişen, her gün büyüyen çok büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Tüzmen, nüfus istatistiklerine ve aile yapısının korunmasına dikkati çekerek, "İstatistiklerde nüfus artış oranlarının gerilemesi, nüfusumuzun artık eskisi kadar genç olmadığı görülüyor. Bunu tersine doğru çevirmek için çekirdek aileyi sağlam tutmamız lazım. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa ülke sağlam olur." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos! Oturuma ara verildi
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı