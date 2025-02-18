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Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi İçin Toplantı Düzenlendi

Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi İçin Toplantı Düzenlendi
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Avrupa Birliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle başlatılan Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'nin paydaş toplantısına katıldı. Proje, çocuk koruma sistemini güçlendirmeyi ve geçici koruyucu aile modelinin uygulanmasını hedefliyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'nin paydaş toplantısına katıldı.

Avrupa Birliği'nin finansman desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle 2 yıl önce başlatılan proje, kentteki bir oteldeki toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine tanıtıldı.

Projeyle, çocuk koruma sistemi, özelde ise koruyucu aile sistemi güçlendirilerek, geçici koruyucu aile modeli kurularak 30 pilot ilde uygulanması hedefleniyor.

Toplantıya, Soytürk'ün yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, UNICEF Çocuk Koruma Sorumlusu Eylen Şavur, akademisyen Doç. Dr. Ergün Hasgül ve proje paydaşlarının yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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