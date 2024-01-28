Üye Girişi
Haberler

Koruma polislerinin içinde bulunduğu otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda koruma görevindeki 3 polis memurunun bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda koruma görevindeki 3 polis memurunun bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada polis memuru Cengiz Parlak şehit olurken, 2 polis de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu Hasan Bozdoğan idaresindeki 06 EBM 912 plakalı otomobil, önünde giden yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın sağ ön koltuğunda oturan ve ağır yaralı olan polis memurlarından Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü Hasan Bozdoğan ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Faruk Demirel, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polislerin kaza sırasında görevde oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler? 28 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 28 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Adana Demirspor - Hatayspor maç özeti! (VİDEO) Adana Demirspor - Hatayspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 29 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title