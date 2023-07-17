Koruma Kararı Bulunan Eşine Saldıran Eski Uzman Çavuşa 62,5 Yıl Hapis Cezası

TOKAT'ta koruma kararı bulunan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a saldırmak için köydeki evine giden ve burada nöbet tutan jandarmalarla silahlı çatışmaya giren eski uzman çavuş Ömer Solmaz'a toplam 62,5 yıl hapis cezası verildi.

TOKAT'ta koruma kararı bulunan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (28) saldırmak için köydeki evine giden ve burada nöbet tutan jandarmalarla silahlı çatışmaya giren eski uzman çavuş Ömer Solmaz'a (32) toplam 62,5 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 7 Aralık 2021 tarihinde Çerçi köyünde meydana geldi. 2020 yılında disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, 11 Ağustos'ta eşi Hacer Solmaz'a şiddet uyguladı. Yargıya taşınan olayda, Hacer Solmaz için koruma kararı verildi. Ömer Solmaz ise 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Temmuz'da görülen davanın 7'nci duruşmasına, Hacer Solmaz ile Ömer Solmaz'ın aileleri katıldı. Avukatların son savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanığa, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Kamu görevlilerini kasten öldürmeye teşebbüs'ten 16 yıl, Hacer Solmaz'ın ağabeyleri Adem Gençay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 13 yıl, Cafer Gençay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 13 yıl, 'nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali'nden 5 yıl, 'Mala zarar verme'den ise 6 ay olmak üzere toplam 62,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.