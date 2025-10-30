Korsan Taksi İhbarı Sonucu Ceza Kesildi

İzmir'de korsan taksiyle yolculuk yapan bir kişinin asılsız yardım çağrısında bulunması üzerine, korsan taşımacılıktan sürücüye ve yolcuya para cezası uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte seyir halindeki otomobilin penceresinden bir kadının "imdat" diyerek yardım çağrısında bulunduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince incelenen görüntülerde 35 CRV 769 plakalı otomobil sürücüsünün, H.D. (35) olduğu tespit edildi. Şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Ekiplerce, araçta yardım çağrısında bulunan kişinin 15 yaşındaki A.S.P. olduğu ve teyzesi B.T. (22) ile korsan taksiyle seyahat ettikleri, yolda sürücüyle tartışma yaşadıkları için bağırdığı, kötü bir muameleye maruz kalmadıkları ve kaçırılma olayının olmadığı belirlendi.

Polis ekiplerince sürücü H.D'ye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.

Ayrıca yolcu B.T'ye de korsan taşımacılık kullandığı için 3 bin 84 lira ceza kesildi.