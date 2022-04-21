Koronavirüste Bugün: 17 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Bin 354 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı'nın 21 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 153 bin 733 testten 3 bin 354'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 18 bin 964 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 402 bin 858 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.