Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan trajik trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çelik ve Kemal Yalçın'ın cenazeleri, aileleri ve kalabalık bir topluluk tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.
ÇOCUKLARIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çelik ve Kemal Yalçın'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Korkuteli ilçesine getirildi. Çelik ve Yalçın, Sülekler Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Adem DURMAZ/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı