Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yüksek kesimlere düşen kar yağışı bazı kara yollarının kapanmasına neden oldu. Ekipler, ulaşıma kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, bazı kara yolları ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek rakımdaki Kırkpınar, Taşkesiği ve Kızılcadağ mahalleleri beyaza büründü, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan kara yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını belirterek, "Tüm köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz sahada." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz
