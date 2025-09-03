Haberler

Korkuteli'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Korkuteli'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur - Korkuteli yolunda seyreden İ.U (55) idaresindeki 81-SV-ZD yabancı plakalı otomobil ile A.D'nin (28) kullandığı 09 KP 799 plakalı otomobil Garipçe Mahallesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile A.D'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan D.D. (29) yaralandı.

Çarpışma nedeniyle otomobilde sıkışan sürücü A.D. ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
