Korgun Kaymakamı Hacı Adaylarını Uğurladı

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, hacı adaylarını uğurlama programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan ilçe sakinleri için düzenlenen programa katılan Kaymakam Gür, hemşehrilerinin dini görevlerini yerine getirip sağlıkla memleketlerine dönmelerini diledi.

Korgun Belediye Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde hacı adayları uğurlandı.

Programa ilçe protokolü, din görevlileri, hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.