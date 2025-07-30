Korgun Kaymakamı Ferhan Gür, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Korgun Kaymakamı Ferhan Gür, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Gür ile beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Yılmaz ve İlçe Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Emre Çakmak, ilçeye bağlı Bugay, Hıcıp ve Maruf köylerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Bugay köyü Atabey mevkisinde yeni yerleşim alanındaki yol durumunu, Hıcıp köyü Karacalılık mevkisinde bulunan sulama hattı drenajı ve Maruf köyünde devam eden çalışmaları inceleyen Kaymakam Gür, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.