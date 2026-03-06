Haberler

Korgun'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu

Korgun'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Korgun ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

Korgun ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda Kaymakam Ferhat Gür ve eşi Gamze Gür, katılımcılarla ilgilenerek sohbet etti.

Burada konuşan Kaymakam Gür, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilerin her zaman yanında olmanın milletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Programa Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, Korgun Çocuk Evleri Sitesi sakinleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Salih Ayhan
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor