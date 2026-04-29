Korgun'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Korgun ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Çevre bilincinin artırılması ve doğal alanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra Kaymakam Ferhat Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ergül Karadana ve Özel İdare Müdürü Suat Özkan'ın katılımıyla Alpsarı Göleti çevresinde temizlik yapıldı.

Gölet çevresindeki çöpleri toplayan katılımcılar, çevre temizliğinin önemine dikkati çekti.

Kaymakam Gür, burada yaptığı açıklamada, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, etkinliğe katkı sunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.