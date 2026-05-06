Korgun'da ÇEDES etkinliği düzenlendi
Korgun'da, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu şenlikleri, öğrencilere yönelik çeşitli oyunlar ve sosyal faaliyetlerle renklendi. Etkinlik, cami içinde ve dışında gerçekleştirildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu.
İlçe Müftülüğü koordinesinde Korgun Ertuğrul Gazi Camisi ve Merkez Büyük Cami'de öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklerde, cami içi ve cami dışında çeşitli oyunlar ve sosyal faaliyetler gerçekleştirildi.
Program sonunda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Korgun Şubesi tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA / Salih Ayhan