Ordu'da 6 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

ORDU'nun Korgan ilçesinde 6 katlı binasının çatısında çıkan yangın, başka bölümlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Korgan ilçesi Dip Mahallesi Seyisoğlu Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile çevre ilçelerden destek ekipleri sevk edildi. Diğer ilçelerden gelen ekiplerin de katılımıyla yaklaşık 40 personel ve 13 araçla yangına müdahale edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, yangının binanın diğer bölümlerine sıçraması engellendi. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı