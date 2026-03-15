Körfez İşbirliği Konseyi, Bölgesel Gerilimin Düşürülmesi İçin Diyalog Çağrısı Yaptı

RİYAD, 15 Mart (Xinhua) -- Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, konseyin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik siyasi ve diplomatik çabaları tam olarak desteklediğini söyledi.

El-Budeyvi cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, bölgenin geleceğinin diyalog ve siyasi yollarla şekilleneceğini belirterek, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin durumu kontrol altına almak için uluslararası toplumla birlikte çalıştığını ifade etti.

Diplomasinin mevcut gerginlikleri çözmenin en etkili yolu olduğunu vurgulayan el-Budeyvi, denizcilik yollarının korunmasının da ortak bir uluslararası sorumluluk olduğunu vurguladı.

İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine yönelik saldırılarını kabul edilemez diye nitelendiren el-Budeyvi, BM Güvenlik Konseyi'nin bu saldırıları kınamasını geniş bir uluslararası mutabakatın göstergesi olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

El-Budeyvi ayrıca üye ülkelerin Tahran'a defalarca, topraklarının İran'a karşı düşmanca eylemler için bir üs olarak kullanılmasına müsaade etmeyecekleri konusunda güvence verdiğini söyledi.

