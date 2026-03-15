Haberler

Körfez İşbirliği Konseyi, Bölgesel Gerilimin Düşürülmesi İçin Diyalog Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri el-Budeyvi, bölgedeki gerilimlerin azaltılması için diyalog ve siyasi yolların önemine dikkat çekti ve İran'ın saldırılarını kınadı.

RİYAD, 15 Mart (Xinhua) -- Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, konseyin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik siyasi ve diplomatik çabaları tam olarak desteklediğini söyledi.

El-Budeyvi cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, bölgenin geleceğinin diyalog ve siyasi yollarla şekilleneceğini belirterek, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin durumu kontrol altına almak için uluslararası toplumla birlikte çalıştığını ifade etti.

Diplomasinin mevcut gerginlikleri çözmenin en etkili yolu olduğunu vurgulayan el-Budeyvi, denizcilik yollarının korunmasının da ortak bir uluslararası sorumluluk olduğunu vurguladı.

İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine yönelik saldırılarını kabul edilemez diye nitelendiren el-Budeyvi, BM Güvenlik Konseyi'nin bu saldırıları kınamasını geniş bir uluslararası mutabakatın göstergesi olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

El-Budeyvi ayrıca üye ülkelerin Tahran'a defalarca, topraklarının İran'a karşı düşmanca eylemler için bir üs olarak kullanılmasına müsaade etmeyecekleri konusunda güvence verdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

