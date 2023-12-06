Körfez'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Nuriye Biricik Toprağa Verildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nuriye Biricik için cenaze namazı kılındı ve toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Nuriye Biricik (41) için Atalar Mahallesi Hacı Ahmet Karayamaç Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede kazadan yaralı kurtulan eşi Mehmet Biricik (49) hazır bulunurken, aracı kullanan yaralı oğlu Ersin Biricik (22) katılamadı. 4 çocuk annesi Biricik'in cenazesi, namaz sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.