Kocaeli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TIR tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez geçişi Barbaros Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne seyreden T.N. idaresindeki 41 RC 685 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir TIR'ın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü T.N. ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı